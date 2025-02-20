The Telegraph: Европа планирует направить на Украину 30 тысяч военных

Европейские союзники Украины планируют предложить США разместить на ее территории 30 тысяч военных из стран Европы.
Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.
Согласно информации издания, данный план был разработан западными лидерами в Париже после переговоров между США и Россией, состоявшихся в Саудовской Аравии. Ожидается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер представит эту инициативу президенту США Дональду Трампу в ближайшие дни.
Кроме того, источники утверждают, что британский премьер намерен добиваться размещения в Польше и Румынии американских истребителей и ракетных систем в режиме повышенной боеготовности. По словам собеседника издания, такие меры направлены на то, чтобы обеспечить гарантии, что Россия не предпримет попыток противодействия размещенным силам.
Ранее военный эксперт Виталий Киселев рассказал, что иностранные наемники на Украине проявляют недоверие к местному населению, сводя контакты с ним к минимуму.