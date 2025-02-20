The Telegraph: Европа планирует направить на Украину 30 тысяч военных

Кроме того, источники утверждают, что британский премьер намерен добиваться размещения в Польше и Румынии американских истребителей и ракетных систем в режиме повышенной боеготовности. По словам собеседника издания, такие меры направлены на то, чтобы обеспечить гарантии, что Россия не предпримет попыток противодействия размещенным силам.