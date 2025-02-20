Трамп: Байден потратил 100 миллионов долларов на презервативы для ХАМАС

«Два миллиона долларов на операции по смене пола в Гватемале, 20 миллионов долларов — на “Улицу Сезам” для Ирака. Я знаю, как это делается: 50 тысяч тратишь на съёмочную группу, даёшь им сверху пару баксов — и всё. Не 20 миллионов», — сказал Трамп, а также возмутился тратой 100 миллионов долларов на «презервативы для ХАМАС».