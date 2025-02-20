Трамп пообещал возродить сделку с Украиной по редкоземельным металлам

Как ранее говорил Дональд Трамп, США предоставили Украине помощь «на $200 млрд больше, чем Европа», но механизма возврата этих средств проработано не было. В связи с этим он хотел бы получить от Украины редкоземельные металлы в эквиваленте вложенных денег.