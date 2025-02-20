В Новоcибирскe эксперт отреагировал на новость о введении всеобщей мобилизации 24 февраля

В 2025 году в России начались военные сборы, которые проводят ежегодно, но теперь с более строгими правилами. Резервисты участвуют в учениях, а некоторым предлагается подписать контракты. Власти также повысили возрастной предел для военнообязанных и ужесточили штрафы за неявку.