В Новоcибирскe эксперт отреагировал на новость о введении всеобщей мобилизации 24 февраля

В СМИ появились сообщения о новой волне мобилизации в России. В ряде Telegram-каналов утверждалось, что к годовщине СВО президент РФ Владимир Путин может подписать указ о мобилизации, однако власти не делали заявлений на этот счет.
В 2025 году в России начались военные сборы, которые проводят ежегодно, но теперь с более строгими правилами. Резервисты участвуют в учениях, а некоторым предлагается подписать контракты. Власти также повысили возрастной предел для военнообязанных и ужесточили штрафы за неявку.
Военный эксперт Александр Чугай рассказал для Сиб.фм о том, что сейчас мобилизация не требуется, так как Вооруженные силы РФ успешно продвигаются, а на контрактную службу выбрали уже 740 000 человек.
«На сегодняшний день на добровольной основе удалось набрать 740 тысяч контрактников, и набор продолжается. Каждый день поступают новые заявления от граждан, желающих служить», — пояснил эксперт.
Напомним, что в Новосибирске опубликована инструкция по поиску пропавших без вести бойцов СВО.