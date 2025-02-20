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В Новоcибирскe эксперт отреагировал на новость о введении всеобщей мобилизации 24 февраля

Новосибирский эксперт прокомментировал слухи о мобилизации.

Источник: РИА "Новости"

В СМИ появились сообщения о новой волне мобилизации в России. В ряде Telegram-каналов утверждалось, что к годовщине СВО президент РФ Владимир Путин может подписать указ о мобилизации, однако власти не делали заявлений на этот счет.

В 2025 году в России начались военные сборы, которые проводят ежегодно, но теперь с более строгими правилами. Резервисты участвуют в учениях, а некоторым предлагается подписать контракты. Власти также повысили возрастной предел для военнообязанных и ужесточили штрафы за неявку.

Военный эксперт Александр Чугай рассказал для Сиб.фм о том, что сейчас мобилизация не требуется, так как Вооруженные силы РФ успешно продвигаются, а на контрактную службу выбрали уже 740 000 человек.

«На сегодняшний день на добровольной основе удалось набрать 740 тысяч контрактников, и набор продолжается. Каждый день поступают новые заявления от граждан, желающих служить», — пояснил эксперт.

Напомним, что в Новосибирске опубликована инструкция по поиску пропавших без вести бойцов СВО.