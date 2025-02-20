Путину рассказали о ликвидации Широкореченского полигона в Екатеринбурге

Как рассказал в ходе совещания министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, за пять лет в России в рамках федерального проекта «Чистая страна» ликвидировали 272 объекта накопленного вреда окружающей среде, в том числе крупнейший в Свердловской области Широкореченский полигон, считавшийся главной свалкой Екатеринбурга, который с 1960 года накопил более 6 млн куб. м бытового мусора.