Трамп заявил, что Киев грубо обошелся с министром финансов США

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп заявил в среду, что во время поездки министра финансов США Скотта Бессента на Украину с ним обошлись грубо.
«А потом туда [на Украину] поехал Скотт Бессент, и с ним обошлись довольно грубо, потому что, по сути, они сказали ему нет», — заявил Трамп, беседуя с журналистами на борту своего самолета.
«[Владимир] Зеленский спал и был недоступен для встречи с ним [Бессентом]. Он проехал много часов на поезде, а это опасная поездка, и мы говорим о министре финансов», — продолжил глава Белого дома. «Он поехал туда, чтобы подписать документ, а вернулся пустой», — указал американский лидер.
Как ранее со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post (WP), киевские власти отклонили план администрации США по оказанию Украине помощи в обмен на предоставление Вашингтону права на 50% украинских редкоземельных полезных ископаемых. При этом в настоящее время Киев работает над встречным предложением. По данным WP, Украина получила текст предложенного США соглашения о полезных ископаемых всего за четыре часа до встречи Бессента с Зеленским в Киеве в среду на прошлой неделе. На этой встрече глава Минфина, как сообщается, настаивал на том, чтобы Зеленский подписал соглашение немедленно, однако он этого не сделал.
В начале февраля Трамп заявил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины. Позже Зеленский сообщил, что большие объемы полезных ископаемых и редкоземельных металлов, предложенные Вашингтону, находятся на неподконтрольных Киеву территориях. В интервью агентству Reuters он отметил готовность заключить сделку и предложил Трампу украинские полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности.