Губернатор Самарской области обсудил развитие региона с Леонидом Слуцким

В среду, 19 февраля, в Москве губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с председателем ЛДПР Леонидом Слуцким. Речь шла о совместной работе по развитию региона и перспективах сотрудничества. Об этом сообщил глава региона в своем телеграм-канале.
«Перед Самарской областью стоит много масштабных и серьезных задач. Их мы сможем решить только вместе, работая в едином ключе, несмотря на политические взгляды. Я вижу и чувствую поддержку от партии ЛДПР. Очень важно, что в нашем регионе идет активная политическая и созидательная жизнь», — написал Федорищев.
По словам Леонида Слуцкого, его партия готова помогать региону в реализации значимых инфраструктурных и социальных проектов в различных сферах. Губернатор пригласил председателя посетить Самарскую область. Стороны договорились сделать это в марте.