Губернатор Самарской области обсудил развитие региона с Леонидом Слуцким

«Перед Самарской областью стоит много масштабных и серьезных задач. Их мы сможем решить только вместе, работая в едином ключе, несмотря на политические взгляды. Я вижу и чувствую поддержку от партии ЛДПР. Очень важно, что в нашем регионе идет активная политическая и созидательная жизнь», — написал Федорищев.