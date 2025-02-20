Экс-кандидат в президенты Канопацкая обратилась к Илону Маску

Канопацкая заявила, что есть множество свидетельств о мошенничестве, хищениях, а также нецелевом использовании грантов. Она обратилась в Департамент государственной эффективности США, попросив проверить все американские гранты, которые были направлены в названную организацию, связанные с ней структуры. Также она высказала просьбу об инициировании расследования компетентности органами деятельности организации, его руководства, структур, а также лоббистов в США.