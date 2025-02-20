Экс-кандидат в президенты Канопацкая обратилась к Илону Маску

Экс-кандидат в президенты 2025 Анна Канопацкая обратилась к Илону Маску. Текст обращения опубликован в официальном телеграм-канале Канопацкой, пишет Sputnik.by.
Экс-кандидат направила обращение в Департамент государственной эффективности США (DOGE), возглавляемый американским миллиардером Илоном Маском, в котором попросила проверить деятельность признанного в Беларуси экстремистским формированием «Офиса Тихановской».
Канопацкая в обращении просит проверить деятельность названного формирования, которое было организовано группой нелегитимных представителей после президентских выборов в Беларуси 2020 года, его руководства, а также связанных с ним структур по причине масштабного мошенничества и хищения денег в момент распределения грантов США, в том числе и по линии United States Digital Service.
Она подчеркнула, что формирование осуществляло деятельность непрозрачно. Экс-кандидат выразила мнение, что США направили на поддержку демократии Беларуси сотни миллионов долларов. Все указанные средства были распределены через организацию, ее структуры, но ни разу за четыре года не были представлены отчеты об их использовании.
Канопацкая заявила, что есть множество свидетельств о мошенничестве, хищениях, а также нецелевом использовании грантов. Она обратилась в Департамент государственной эффективности США, попросив проверить все американские гранты, которые были направлены в названную организацию, связанные с ней структуры. Также она высказала просьбу об инициировании расследования компетентности органами деятельности организации, его руководства, структур, а также лоббистов в США.
Кроме того, экс-кандидат призвала DOGE оценить уровень угрозы, который представляет деятельность формирования, его руководства и структур, связанных с ним, для нацбезопасности Беларуси и США. Она попросила принять меры, связанные с прекращением финансирования организации и структур. Канопацкая надеется, что DOGE серьезно отнесется к обозначенной проблеме и предпримет все необходимые меры для защиты интересов американских налогоплательщиков.
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