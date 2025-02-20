АСТАНА, 20 фев — Sputnik. Казахстан проведет Парад Победы впервые с 2019 года.
Парад будет включать три этапа: прохождение пеших парадных расчётов, демонстрацию военной техники и пролет авиации, сообщили в пресс-службе Нацгвардии.
«От Национальной гвардии планируется участие двух пеших парадных расчётов. Коробки войск правопорядка будут представлены военнослужащими Патрульно-постовой службы, которые ежедневно заступают на дежурство по охране общественного порядка и безопасности во всех городах Казахстана. Также по площади пройдут парадные расчеты подразделения специального назначения “Бүркіт”, которые, к слову, оказались в десятке лучших на международных соревнованиях UAE SWAT Challenge», — сообщили в пресс-службе.
Помимо этого, на торжественное шествие будут привлечены образцово-показательный оркестр и военнослужащие, обеспечивающие проведение парада, включая водителей, старших машин, медобеспечение и экипажи.
«Также на параде будет представлено 17 единиц боевой техники Национальной гвардии. Так, машины типа “Барыс” 6×6 и “Cobra II” обеспечивают мобильность и маневренность при выполнении задач по освобождению заложников, охране объектов и транспортных колонн. Техника “Урал ВВ” и “Алан-2” предназначена для поддержки в случае нападений на охраняемые объекты и усиления обороны», — рассказали в Нацгвардии.
Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества пройдет в Астане 7 мая.
Особенностью шествия в этом году прохождение колонн в форме военных лет, а также впервые — пронесение боевых знамен воинских частей, сформированных на территории Казахстана. Это событие станет важным символом единства, чтобы отдать дань уважения героическому прошлому страны, подчеркнули в Нацгвардии.
В целом, количество участников парада составит 4,5 тысяч человек, включая историческую часть, а также будет организован показ вооружения и военной техники.