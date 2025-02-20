Казахстан проведет Парад Победы впервые с 2019 года

«От Национальной гвардии планируется участие двух пеших парадных расчётов. Коробки войск правопорядка будут представлены военнослужащими Патрульно-постовой службы, которые ежедневно заступают на дежурство по охране общественного порядка и безопасности во всех городах Казахстана. Также по площади пройдут парадные расчеты подразделения специального назначения “Бүркіт”, которые, к слову, оказались в десятке лучших на международных соревнованиях UAE SWAT Challenge», — сообщили в пресс-службе.