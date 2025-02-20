Олжас Бектенов обозначил задачу каждого акима и министра

К примеру, продуктивная работа проведена с крупнейшими китайскими агропромышленными компаниями. Fufeng Group в ближайшее время планирует начать строительство завода по производству глутомата натрия за счет глубокой переработки кукурузы на $350 млн в Жамбылской области. Dalian Hesheng Holding Group летом текущего года приступит к СМР в рамках комплекса по глубокой переработке пшеницы в Акмолинской области на $650 млн. Со всеми компаниями продолжается активная работа по «приземлению» проектов, т.е. созданию благоприятных условий, включая доступную инфраструктуру и оперативное решение административных вопросов.