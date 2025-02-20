Алексей Орлов обещал организовать опрос по развитию березовой рощи

Речь идет о территории, где застройщик планирует построить жилищный комплекс, но местные жители выступают против.
Об организации опроса сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов по итогам встречи с защитниками березовой рощи. По его словам, будет учтено мнение каждого о развитии территории.
«С полной уверенностью можно сказать, что разговор прошёл предельно открыто и честно, — подвел итоги встречи Алексей Орлов. — Детально ответили на все вопросы жителей. Причём обсудили темы, которые касались не только благоустройства зелёного участка, но и перспектив развития всего Академического района: строительство дорог и социальных объектов, модернизация сферы ЖКХ».
На данный момент идут судебные разбирательства по данной территории. Алексей Орлов пообещал, что пока они проходят, никакие работы в зеленой зоне проводиться не могут.
«МК-Урал» ранее писал, что 19 февраля глава Екатеринбурга Алексей Орлов встретился с защитниками березовой рощи в микрорайоне Краснолесье Академического района.
Алексей Орлов напомнил, что ранее предполагалось оставить нетронутыми 5 гектаров из 28. Но удалось эту территорию расширить до 16 гектаров. Для этой площади была разработана концепция благоустройства.