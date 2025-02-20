Алексей Орлов обещал организовать опрос по развитию березовой рощи

«С полной уверенностью можно сказать, что разговор прошёл предельно открыто и честно, — подвел итоги встречи Алексей Орлов. — Детально ответили на все вопросы жителей. Причём обсудили темы, которые касались не только благоустройства зелёного участка, но и перспектив развития всего Академического района: строительство дорог и социальных объектов, модернизация сферы ЖКХ».