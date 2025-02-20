Премьер Польши раскрыл последствия капитуляции Украины

15 февраля Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции призвал страны ЕС создать «вооруженные силы Европы», основой для которых могла бы стать украинская армия. Президент Украины не исключил, что США могут отказать европейским странам в военной поддержке, и заявил об угрозе нападения РФ на страны НАТО — хотя российская сторона неоднократно подчеркивала, что воевать с альянсом не собирается.