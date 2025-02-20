Дмитрий Демешин продолжает практику отчетов глав муниципалитетов

Глава Ульчского района Федор Иващук рассказал, что в 2024 году оборот организаций и предприятий по видам экономической деятельности составил 10,7 млрд рублей с ростом к предыдущему году на 10,4%. Отмечена положительная динамика к 2023 году по добыче полезных ископаемых, рыболовству за счет хорошего хода лососевых, лесозаготовкам и общественному питанию за счет открытия кафе и столовой в селе Богородское.