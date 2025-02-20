Дмитрий Демешин продолжает практику отчетов глав муниципалитетов

На заседании президиума краевого правительства губернатор Дмитрий Демешин заслушал доклад о социально-экономической ситуации в Ульчском районе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Глава Ульчского района Федор Иващук рассказал, что в 2024 году оборот организаций и предприятий по видам экономической деятельности составил 10,7 млрд рублей с ростом к предыдущему году на 10,4%. Отмечена положительная динамика к 2023 году по добыче полезных ископаемых, рыболовству за счет хорошего хода лососевых, лесозаготовкам и общественному питанию за счет открытия кафе и столовой в селе Богородское.
В районе намерены в этом году решить проблемы по 78 объектам, включенным в «Атлас27», а всего их 312. В частности, в районе остается не решенной проблема спортивного зала, хотя там много спортсменов.
Федор Иващук попросил включить район в число пилотных по строительству модульных быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов. Ориентировочная стоимость проекта с учетом проведения работ, приобретения оборудования и материалов, транспортных расходов — 120 млн рублей. Дмитрий Демешин пообещал помочь.
Еще одна проблема в области здравоохранения. На ремонт больничного стационара в селе Богородское в последние два года потрачено 72 млн рублей. Однако средства министерством здравоохранения были выделены не полностью, в итоге из перечня работ оказались исключенными замена покрытия кровли и цокольного этажа.
Дмитрий Демешин поручил разобраться, как это произошло, и пообещал выделить деньги на крышу.
Губернатор Дмитрий Демешин в прошлом году ввел практику разбора на заседаниях правительства Хабаровского края проблем конкретных муниципалитетов. И спустя время она доказала свою эффективность.
Подобный формат позволяет главам напрямую обращаться к главе региона за поддержкой, и, если вопросы проработаны, то Демешин моментально даёт соответствующие поручения профильным заместителям.