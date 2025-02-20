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На уральском форуме Набиуллина рассказала, что мошенники похитили 27 млрд

В Екатеринбурге проходит Уральскоий форум «Кибербезопасность в финансах».

Источник: Банк России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ставшая одним из главных спикеров Уральского форума «Кибербезопасность в финансах», который проходит в эти дни в Екатеринбурге, сообщила, что в 2024 году мошенники похитили у жителей России более 27 миллиардов рублей.

При этом глава Банка России подчеркнула, что эта цифра может быть выше, так как многие банки занижали существующий уровень кибермошенничества и не предоставляли информацию о данных фактах.

«Один из крупных банков системно не регистрировал все операции без согласия и не направлял в базу данных обращение обманутых клиентов под тем предлогом, что человек пусть под влиянием обмана, но ведь сам перевел, — рассказала Набиуллина».