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Лавров прибыл на встречу глав МИД G20 в Йоханнесбург

ЙОХАННЕСБУРГ, 20 фев — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров прибыл в Йоханнесбург на встречу министров иностранных дел стран G20, сообщил корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Как отмечала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, министр выступит на пленарных заседаниях, где даст развернутый анализ международной ситуации.

Кроме того, прорабатываются контакты Лаврова с коллегами «на полях» мероприятия.

Встреча глав МИД G20 в Йоханнесбурге пройдет 20—21 февраля.

С 1 декабря прошлого года председательство в «Большой двадцатке» перешло к ЮАР от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США.

Председательство Южно-Африканской Республики проходит под девизом «Солидарность, равенство и устойчивое развитие».

Лавров Сергей
G20