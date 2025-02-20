Лавров прибыл на встречу глав МИД G20 в Йоханнесбург

Как отмечала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, министр выступит на пленарных заседаниях, где даст развернутый анализ международной ситуации.
Кроме того, прорабатываются контакты Лаврова с коллегами «на полях» мероприятия.
Встреча глав МИД G20 в Йоханнесбурге пройдет
С 1 декабря прошлого года председательство в «Большой двадцатке» перешло к ЮАР от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США.
Председательство Южно-Африканской Республики проходит под девизом «Солидарность, равенство и устойчивое развитие».