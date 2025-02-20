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Челябинского чиновника спустя два года вернули из мэрии на прежнюю работу

Челябинского чиновника спустя два года вернули из мэрии на прежнюю работу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Главой администрации Калининского района назначен Сергей Валерьевич Колесник», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, 11 лет, с декабря 2011 года, он уже возглавлял этот район. В декабре 2022 года Колесник стал начальником Управления делами администрации города.

Сергей Колесник родился в 1972 году. В 1991-м окончил Челябинский монтажный колледж, 1996-м — Челябинский государственный агроинженерный университет по специальности «инженер-электрик».

Трудовую деятельность начал в 1991 году электромонтером на заводе «Строммашина». Затем работал мастером кооператива «Энергия» Набережночелнинской ТЭЦ.

Трижды избирался депутатом Челябинской городской Думы по Курчатовскому избирательному округу № 9. Возглавлял постоянные комиссии по социальной политике (2001−2005) и по бюджету и налогам (2009−2011).