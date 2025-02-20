Челябинского чиновника спустя два года вернули из мэрии на прежнюю работу

«Главой администрации Калининского района назначен Сергей Валерьевич Колесник», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Напомним, 11 лет, с декабря 2011 года, он уже возглавлял этот район. В декабре 2022 года Колесник стал начальником Управления делами администрации города.
Сергей Колесник родился в 1972 году. В 1991-м окончил Челябинский монтажный колледж, 1996-м — Челябинский государственный агроинженерный университет по специальности «инженер-электрик».
Трудовую деятельность начал в 1991 году электромонтером на заводе «Строммашина». Затем работал мастером кооператива «Энергия» Набережночелнинской ТЭЦ.
Трижды избирался депутатом Челябинской городской Думы по Курчатовскому избирательному округу № 9. Возглавлял постоянные комиссии по социальной политике (2001−2005) и по бюджету и налогам (2009−2011).