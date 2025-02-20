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Трамп обвинил Зеленского в отказе проводить выборы на Украине. Военная операция, день 1093-й

Россия имеет «козыри» в переговорах по Украине, потому что контролирует значительные территории, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, Владимир Зеленский проделал «ужасную работу», в результате которой Украина оказалась раздроблена. ВСУ ночью пытались атаковать российские регионы беспилотниками, средства ПВО сбили БПЛА над Крымом и Брянской областью. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

08:14 Учреждение культуры получило повреждения в результате удара ВСУ по центру Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько.

08:07 ❗️ В течение минувшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника — три над Крымом и один над Брянской областью, сообщило Минобороны.

08:05 Владимир Зеленский отказывается проводить выборы президента на Украине, заявил Трамп. По его словам, украинский лидер «проделал ужасную работу», и теперь «его страна разбита».

08:02 ⚡️ У России есть козыри в переговорах по урегулированию украинского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.

«Я думаю, что русские хотят закончить войну. Я действительно так считаю. Но у них есть козыри, потому что они захватили много территории, так что у них есть преимущество», — объяснил он.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1093-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.