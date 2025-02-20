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Головченко отправляется с визитами в Уганду и Катар

Официальные визиты продлятся с 20 по 24 февраля, у белорусского премьера запланирован ряд переговоров.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Глава правительства Беларуси Роман Головченко во главе белорусской делегации направляется с визитом в Уганду, а затем в Катар, сообщила пресс-служба Совмина в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что официальные визиты осуществляются в рамках последовательной работы правительства по развитию сотрудничества со странами «дальней дуги». У белорусского премьера запланирован ряд переговоров с руководством этих стран.

Накануне визитов в правительстве состоялось совещание, на котором Головченко навал задачи поездок.

«Надо достичь нужных для нас результатов, реализовать наработки, которые есть, найти новые решения, чтобы выйти на реализацию новых совместных проектов», — подчеркнул премьер, фрагмент с этого совещания также был опубликован в Telegram-канале Совмина.

По словам премьера, Уганда представляет для белорусской стороны серьезный интерес, так как это одна из быстроразвивающихся стран Африки, где занимаются развитием и модернизацией экономики.

Вместе с тем, по его словам, Уганда сталкивается с типичными для африканских стран проблемами: быстрорастущее население, которое нужно кормить, лечить, обучать.

«Недостаточно используются земельные ресурсы страны, требуется интенсивная механизация сельского хозяйства, индустриализация экономики, добыча и очистка водных ресурсов, переработка отходов. Все, что мы хорошо умеем делать», — добавил он.

Что касается Катара, то, по словам Головченко, это страна с другими потребностями, политикой и экономикой. По мнению главы белорусского правительства, для Беларуси Катар является потенциальным и перспективным партнером для реализации совместных проектов.

«Катар является одним из крупных государств — доноров для других регионов. Поэтому вполне можно работать над реализацией совместных проектов в третьих странах с использованием белорусской техники и технологий», — заявил премьер-министр.

Официальные визиты белорусского премьера в Уганде и Катаре продлятся с 20 по 24 февраля.