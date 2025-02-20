Головченко отправляется с визитами в Уганду и Катар

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Глава правительства Беларуси Роман Головченко во главе белорусской делегации направляется с визитом в Уганду, а затем в Катар, сообщила пресс-служба Совмина в официальном Telegram-канале.
Отмечается, что официальные визиты осуществляются в рамках последовательной работы правительства по развитию сотрудничества со странами «дальней дуги». У белорусского премьера запланирован ряд переговоров с руководством этих стран.
Накануне визитов в правительстве состоялось совещание, на котором Головченко навал задачи поездок.
«Надо достичь нужных для нас результатов, реализовать наработки, которые есть, найти новые решения, чтобы выйти на реализацию новых совместных проектов», — подчеркнул премьер, фрагмент с этого совещания также был опубликован в Telegram-канале Совмина.
По словам премьера, Уганда представляет для белорусской стороны серьезный интерес, так как это одна из быстроразвивающихся стран Африки, где занимаются развитием и модернизацией экономики.
Вместе с тем, по его словам, Уганда сталкивается с типичными для африканских стран проблемами: быстрорастущее население, которое нужно кормить, лечить, обучать.
«Недостаточно используются земельные ресурсы страны, требуется интенсивная механизация сельского хозяйства, индустриализация экономики, добыча и очистка водных ресурсов, переработка отходов. Все, что мы хорошо умеем делать», — добавил он.
Что касается Катара, то, по словам Головченко, это страна с другими потребностями, политикой и экономикой. По мнению главы белорусского правительства, для Беларуси Катар является потенциальным и перспективным партнером для реализации совместных проектов.
«Катар является одним из крупных государств — доноров для других регионов. Поэтому вполне можно работать над реализацией совместных проектов в третьих странах с использованием белорусской техники и технологий», — заявил премьер-министр.
Официальные визиты белорусского премьера в Уганде и Катаре продлятся с 20 по 24 февраля.