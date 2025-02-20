Главные новости 20 февраля 2025 года

Российские войска в 2024 году взяли под контроль почти 4,5 тыс. кв. км территории, которую ранее занимали ВСУ. В 2025 году площадь занятых российскими бойцами участков выросла еще на 600 кв. км. В Херсонской, Запорожской областях и ДНР освобождено 75% территорий, в ЛНР — 99%.