Главные новости 20 февраля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 20 февраля 2025 года.
Трамп раскрыл «козырь» России на переговорах по Украине
Президент США Дональд Трамп считает, что Россия имеет преимущества в переговорах по урегулированию украинского кризиса. Одним из «козырей» американский лидер назвал уже занятые территории. При этом Трамп подчеркнул стремление Москвы завершить конфликт.
Президент США уточнил срок урегулирования украинского кризиса
Дональд Трамп заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине займет год, и признал переговоры делегаций из США и России в Эр-Рияде шагом вперед. Политик считает, что курс администрации Джо Байдена мог привести к третьей мировой войне.
Венгрия обсуждает с США вопрос отмены антироссийских санкций
Центральной темой переговоров главы МИД Венгрии Петера Сийярто и министра финансов США Скотта Бессента в Вашингтоне стала возможность снятия ограничений против России. Речь шла о санкциях, влияющих на энергобезопасность европейской страны. Стороны пришли к мнению, что отмена санкций зависит от скорости урегулирования конфликта на Украине.
В Генштабе раскрыли площадь освобожденных ВС России территорий
Российские войска в 2024 году взяли под контроль почти 4,5 тыс. кв. км территории, которую ранее занимали ВСУ. В 2025 году площадь занятых российскими бойцами участков выросла еще на 600 кв. км. В Херсонской, Запорожской областях и ДНР освобождено 75% территорий, в ЛНР — 99%.
Президент Франции и премьер Великобритании приедут в США на переговоры
В Белом доме анонсировали визиты французского лидера Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Главы европейских государств прибудут в Вашингтон на переговоры по разрешению украинского кризиса. Команда Трампа привлекает для урегулирования конфликта европейских союзников.