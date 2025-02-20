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Никитин обсудил с коллегами из Дубая выход нижегородских компаний на рынок ОАЭ

Делегация Нижегородской области находится с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах.

Источник: РИА "Новости"

Нижегородская область может расширить перечень продукции, поставляемой в Объединенные Арабские Эмираты. Региональные власти поддерживают компании, заинтересованные в экспорте в ОАЭ. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин, прибывший с рабочим визитом в Дубай, информирует его пресс-служба.

Глава Нижегородской области встретился с президентом и генеральным директором Торговой палаты Дубая Мохаммадом Лутахом, а также с руководством Палаты цифровой экономики Дубая, чтобы обсудить перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества.

«Важно отметить, что наши намерения выходят за рамки агропромышленного экспорта. Наш регион обладает мощным промышленным потенциалом, в частности в химической и фармацевтической отраслях», — напомнил Глеб Никитин.

Также на встрече стороны обсудили развитие IT-технологий. В настоящее время нижегородские компании уже поставляют свои разработки в страны Персидского залива. Губернатор выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с ОАЭ в сфере инноваций и пригласил руководство Палаты цифровой экономики Дубая принять участие в десятой выставке «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР»).