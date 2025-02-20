Никитин обсудил с коллегами из Дубая выход нижегородских компаний на рынок ОАЭ

Также на встрече стороны обсудили развитие IT-технологий. В настоящее время нижегородские компании уже поставляют свои разработки в страны Персидского залива. Губернатор выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с ОАЭ в сфере инноваций и пригласил руководство Палаты цифровой экономики Дубая принять участие в десятой выставке «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР»).