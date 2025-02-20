В Воронеже участники Великой Отечественной войны получат выплату 80 тыс руб

В регионе продолжается подготовка к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Среди главных направлений — медобслуживание и лекарственное обеспечение ветеранов и инвалидов войны, соцподдержка и защита ветеранов, сохранение и преумножение культурно-исторического наследия.