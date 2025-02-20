В Воронеже участники Великой Отечественной войны получат выплату 80 тыс руб

Такое решение было принято губернатором Александром Гусевым.
В регионе продолжается подготовка к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Среди главных направлений — медобслуживание и лекарственное обеспечение ветеранов и инвалидов войны, соцподдержка и защита ветеранов, сохранение и преумножение культурно-исторического наследия.
Александр Гусев призвал всех, кто взаимодействует с ветеранами, — медработников, работников социальных служб — подходить к работе с теплом и вниманием:
«Кроме того, безусловно, нужно внимательно следить за состоянием мемориальных мест, но попрошу еще обратить внимание на места захоронений участников войны на кладбищах».