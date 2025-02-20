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Сегодня в Ратуше состоится XXXVI сессия Казгордумы

Заседание начнется в 14:00.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Сегодня, 20 февраля, в Ратуше пройдет XXXVI сессия Казанской городской Думы четвертого созыва. Заседание начнется в 14:00. Трансляцию можно посмотреть по ссылке.

Депутаты обсудят следующие вопросы.

Отчет о деятельности Мэра города Казани за 2024 год.

Отчет о деятельности Казанской городской Думы за 2024 год.

Отчет о деятельности Руководителя Исполнительного комитета г. Казани и деятельности Исполнительного комитета г. Казани за 2024 год.

О Почетном гражданине г. Казани.

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты за 2024 год.

Отчет о деятельности Управления МВД России по г. Казани.

О внесении изменений в решение Казанской городской Думы «О туристическом налоге».

О внесении изменений в решение Казанской городской Думы «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципальной собственности г. Казани на 2023−2025 годы».

О внесении изменений в Устав муниципального образования города Казани.

О внесении изменений в решение Казанской городской Думы «О муниципальном казенном учреждении “Управление информационных технологий и связи Исполнительного комитета г. Казани”.

О жителях г. Казани, нуждающихся в неотложной поддержке в приобретении жилых помещений по Программе социальной ипотеки.

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки г. Казани в части изменения границ территориальной зоны озеленения специального назначения (ПР) (контур № 18) (ул. Чернопрудная).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки г. Казани в части изменения границ территориальной зоны фактического использования территорий (Ф) (контур № 30) («Новое Вознесение», «Южный парк»).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки г. Казани в части изменения границ территориальной зоны фактического использования территории (Ф) (контур № 39), (контур № 40) (территория «Аки»).

О подготовке проекта решения Казанской городской Думы о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г. Казани в части изменения границ подзоны улично-дорожной сети (УДС) (ул. Туфана Миннулина).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки г. Казани в части изменения границ территориальной зоны фактического использования территории (Ф) (контур № 32) (территория рядом с поселком Джаным).

Разное.