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NBC узнал о возможном пункте сделки по Украине с членством в НАТО

США рассматривают в качестве одного из возможных пунктов гарантий безопасности Украине обещание Киеву автоматического вступления в НАТО, если Россия нарушит условия сделки, сообщает NBC со ссылкой на четырех американских чиновников.

Источник: AP 2024

Они пояснили, что этот вариант направлен на снятие одной из главных обеспокоенностей Украины и ЕС: что Россия перегруппируется и нападет. Вместе с тем главным условием обеспечения гарантий безопасности является сделка по редкоземельным металлам, которая остается в «подвешенном состоянии», передает NBC.

Как уточнил представитель Белого дома, соответствующее предложение министра финансов США Скотта Бессента заключается в признании того, «что способность Украины защищать себя до сих пор во многом обеспечивалась американскими налогоплательщиками».

Президент России Владимир Путин называл стремление Украины в НАТО одной из причин начала военной операции, а от членства и нейтральный статус — одним из условий для прекращения огня.

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