NBC узнал о возможном пункте сделки по Украине с членством в НАТО

Они пояснили, что этот вариант направлен на снятие одной из главных обеспокоенностей Украины и ЕС: что Россия перегруппируется и нападет. Вместе с тем главным условием обеспечения гарантий безопасности является сделка по редкоземельным металлам, которая остается в «подвешенном состоянии», передает NBC.