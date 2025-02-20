NBC узнал о возможном пункте сделки по Украине с членством в НАТО

Они пояснили, что этот вариант направлен на снятие одной из главных обеспокоенностей Украины и ЕС: что Россия перегруппируется и нападет. Вместе с тем главным условием обеспечения гарантий безопасности является сделка по редкоземельным металлам, которая остается в «подвешенном состоянии», передает NBC.
Как уточнил представитель Белого дома, соответствующее предложение министра финансов США Скотта Бессента заключается в признании того, «что способность Украины защищать себя до сих пор во многом обеспечивалась американскими налогоплательщиками».
Президент России Владимир Путин называл стремление Украины в НАТО одной из причин начала военной операции, а от членства и нейтральный статус — одним из условий для прекращения огня.
Материал дополняется