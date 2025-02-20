Опрос: треть трудовых мигрантов из Узбекистана легализовали статус в России

ТАШКЕНТ, 20 фев — РИА Новости. Свой статус в России уже смогли легализовать 35% граждан Узбекистана, принявших участие в опросе агентства миграции при кабмине республики, следует из данных, обнародованных в Telegram-канале ведомства.
Президент России Владимир Путин 30 декабря 2024 года подписал указ, в соответствии с которым иностранные граждане, находящиеся в РФ нелегально, обязаны до 30 апреля 2025 года урегулировать свой правовой статус или покинуть территорию страны самостоятельно.
«Ответ: “Да, я оформил все документы” — 35%», — говорится в анонимном опросе на вопрос «Если вы находитесь в РФ, легализовали ли вы свой статус?». За сутки в опросе приняло участие более 5 тысяч человек.
По данным опроса, 18% сообщили, что не знают, как это сделать, 16% — получили запрет на работу в РФ, 13% — считают, что у них еще есть время до 30 апреля, 12% — приступили к процедуре легализации свой статус.
При этом 26% респондентов заявили, что не собираются урегулировать свой правовой статус и намерены вернуться в Узбекистан.
В январе в агентстве миграции Узбекистана сообщили РИА Новости, что трудоустройство граждан республики в России в рамках организованного и адресного наборов в 2024 году выросло в 4,2 раза по сравнению с 2023 годом и составило 123,7 тысячи человек — 76,5% от общего набора в 2024 году. При этом общее число трудовых мигрантов из Узбекистана в РФ в 2024 году с учетом самостоятельного трудоустройства снизилось в 1,7 раза по сравнению с 2023 годом, до порядка 700 тысяч человек.