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Казахстан инициировал соглашение по безопасности на Каспии

В Астане обсудили проект Соглашения о мерах доверия в области военной деятельности на Каспийском море, передает DKnews.kz.В.

В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил под руководством Министерства обороны Казахстана состоялся четвертый раунд переговоров с участием представителей прикаспийских государств.

В ходе встречи стороны обсудили проект Соглашения о мерах доверия в области военной деятельности на Каспийском море.

Документ разработан казахстанской стороной во исполнение договоренностей глав прикаспийских государств по итогам Пятого каспийского саммита, состоявшегося 12 августа 2018 года в г. Актау Мангистауской области.

Проект Соглашения направлен на реализацию принципов, заложенных в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.