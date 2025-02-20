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В Узбекистане участники Второй мировой войны получат по 10 тысяч долларов

Глава республики подписал соответствующий указ.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В Узбекистане участники Второй мировой войны получат по $10 тыс. Это определено в указе президента РУз.

Согласно документу, устанавливается единовременное денежное вознаграждение:

  • каждому участнику и инвалиду Второй мировой войны в размере 10 000 (десяти тыс.) долларов США;
  • каждому лицу, приравненному к участнику Второй мировой войны, в размере 25 000 000 (двадцати пяти млн) сумов;
  • каждому участнику трудового фронта во время войны 1941−1945 годов в размере 3 000 000 (трех млн) сумов.

Такое решение принято целях широкого празднования в стране 9 Мая — Дня памяти и почестей в качестве общенародного праздника, увековечения памяти предков, погибших во Второй мировой войне, чествования ветеранов, которые и сегодня вносят вклад в повышение авторитета Родины и духовно-нравственное воспитание молодежи.

Денежное вознаграждение участникам и инвалидам войны вручат в торжественной и праздничной обстановке.