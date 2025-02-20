В Узбекистане участники Второй мировой войны получат по 10 тысяч долларов

Такое решение принято целях широкого празднования в стране 9 Мая — Дня памяти и почестей в качестве общенародного праздника, увековечения памяти предков, погибших во Второй мировой войне, чествования ветеранов, которые и сегодня вносят вклад в повышение авторитета Родины и духовно-нравственное воспитание молодежи.