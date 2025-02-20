В Узбекистане участники Второй мировой войны получат по 10 тысяч долларов

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В Узбекистане участники Второй мировой войны получат по $10 тыс. Это определено в указе президента РУз.
Согласно документу, устанавливается единовременное денежное вознаграждение:
- каждому участнику и инвалиду Второй мировой войны в размере 10 000 (десяти тыс.) долларов США;
- каждому лицу, приравненному к участнику Второй мировой войны, в размере 25 000 000 (двадцати пяти млн) сумов;
- каждому участнику трудового фронта во время войны 1941−1945 годов в размере 3 000 000 (трех млн) сумов.
Такое решение принято целях широкого празднования в стране 9 Мая — Дня памяти и почестей в качестве общенародного праздника, увековечения памяти предков, погибших во Второй мировой войне, чествования ветеранов, которые и сегодня вносят вклад в повышение авторитета Родины и духовно-нравственное воспитание молодежи.
Денежное вознаграждение участникам и инвалидам войны вручат в торжественной и праздничной обстановке.