Задержанный экс-депутат Сочи Сергей Эксузян находится в ИВС

Ранее «Ъ-Сочи» рассказывал, что в последние годы Сергей Эксузян активно судился с сочинскими властями и Генпрокуратурой. В рамках одного из процессов Генпрокуратура пытается доказать ничтожность сделки по приобретению девелопером земельного участка как раз такой же площади. Минувшим летом Верховный суд отменил все судебные акты, принятые по этому делу в пользу надзорного ведомства. Сейчас дело находится на пересмотре в Центральном суде Сочи, по нему проводится экспертиза.