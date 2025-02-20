В ключевом департаменте мэрии Екатеринбурга новое назначение

В департаменте информационной политики Екатеринбурга произошла кадровая перестановка. Должность замглавы ведомства заняла Марина Сенюта.
До назначения на должность замдиректора департамента она занимала ставку начальника отдела сопровождения интернет-проектов городского ДИПа. В новом статусе чиновница сменила ушедшую в начале года в отставку Викторию Мкртчян.
В пресс-службе мэрии уточнили, что Сенюта работает в городской команде с 2009 года. «Уникальный специалист, знающий все внутренние процессы. Она будет отвечать за организацию работы платформы обратной связи и курировать внутреннюю работу департамента», — отметили в пресс-службе.
ЕАН писал, что в начале февраля произошли кадровые перестановки в полиции Екатеринбурга. На место главы УМВД полковника Максима Метелицы назначен Виктор Позняк.