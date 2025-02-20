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Законопроект о расширении Нижнего Новгорода внесут не раньше марта

Правительство Нижегородской области в феврале не внесет законопроект о слиянии Нижнего Новгорода и Кстовского округа.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Приволжье» в государственно-правовом департаменте правительства 20 февраля, законопроект по-прежнему находится в стадии подготовки и согласования.

Очередное заседание заксобрания пройдет 27 февраля, но этот вопрос в повестке не планируется. По имеющейся у редакции информации, документ внесут в марте 2025 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», гордума Нижнего Новгорода и совет депутатов Кстовского округа одобрили слияние муниципалитетов в декабре 2024 года, но вносить законопроект должно областное правительство.

По региональному законодательству, в законе об объединении муниципалитетов должно быть, в том числе, прописано количество депутатов новой гордумы, выборы в которую пройдут в сентябре 2025 года.

закон