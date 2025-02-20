Экс-посол США заявил, что Трамп помогает осуществить «мечту Сталина»

Накануне Трамп заявил, что проведение выборов на Украине необходимо, если Киев хочет получить место за столом переговоров об урегулировании конфликта с Россией. Он отметил, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до 4%. Республиканец также назвал Зеленского «диктатором без выборов».