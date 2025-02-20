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Экс-посол США заявил, что Трамп помогает осуществить «мечту Сталина»

Своими действиями по отношению к Украине президент США Дональд Трамп помогает осуществить «мечту Иосифа Сталина». Об этом заявил бывший посол Соединенных Штатов в Японии Рам Эмануэль, сообщает The Hill.

Источник: Reuters

Экс-посол согласился с утверждением, что «главная цель России со времен Второй мировой войны — расколоть НАТО», чему способствует Трамп. «Со времен Иосифа Сталина это была единственная цель, и американский президент осуществил мечту Иосифа Сталина», — сказал он.

Накануне Трамп заявил, что проведение выборов на Украине необходимо, если Киев хочет получить место за столом переговоров об урегулировании конфликта с Россией. Он отметил, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до 4%. Республиканец также назвал Зеленского «диктатором без выборов».

Президент Украины заявил, что заменить его на должности главы государства сейчас «никак не получится». Сведения о рейтинге в 4% он назвал дезинформацией.

Канцлер Германии также раскритиковал слова Трампа. «Это просто неправильно и опасно отрицать демократическую легитимность президента Зеленского. Правда в том, что Владимир Зеленский — избранный глава государства Украина», — отметил он.

НАТО
Трамп Дональд