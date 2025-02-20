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Новые заявления Трампа об Украине, Зеленском и России. Главное

Президент США Дональд Трамп сделал ряд новых заявлений, касающихся конфликта на Украине, Владимира Зеленского, планов по сокращению ядерного оружия и отношений с Россией. Рассказываем о главных тезисах выступлений американского лидера в течение суток.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Трамп заявил, что Киев сорвал сделку по редкоземельным металлам, которая должна открыть США доступ к полезным ископаемым Украины.

Возмутился, что украинцы «довольно грубо» обошлись с министром финансов США Скоттом Бесесентом, который приезжал в Киев с договором по использованию ископаемых, но «они сказали ему “нет”».

Выразил уверенность, что «воскресит» сделку по редкоземельным металлам или «будет не слишком весело».

Назвал Зеленского «диктатором», который «отказывается проводить выборы» и «занимает никакие позиции в реальных украинских рейтингах», потому что в стране «каждый город в руинах».

Признался, что любит Украину, но украинский президент «проделал ужасную работу» и страна «разбита».

Считает, что команда экс-президента США Джо Байдена могла бы привести мир к началу мировой войны до конца 2025 года, и пообещал «это закончить», так как «никому не выгодно устраивать третью мировую войну».

Обвинил прежнюю администрацию Белого дома в гигантских тратах на «чертовщину». «Два миллиона долларов на операции по смене пола в Гватемале, 20 миллионов на “Улицу Сезам” для Ирака», — приводит слова Трампа РБК.

Признал, что Россия стремится завершить конфликт на Украине и у нее «есть козыри» — занятые территории.

Подтвердил намерение договориться с Россией и Китаем о сокращении ядерных арсеналов и добавил, что уже обсуждал этот план с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным и уверен, что передача ядерного оружия и его использование — недопустимо.

Трамп Дональд