Новые заявления Трампа об Украине, Зеленском и России. Главное

Трамп заявил, что Киев сорвал сделку по редкоземельным металлам, которая должна открыть США доступ к полезным ископаемым Украины.
Возмутился, что украинцы «довольно грубо» обошлись с министром финансов США Скоттом Бесесентом, который приезжал в Киев с договором по использованию ископаемых, но «они сказали ему “нет”».
Выразил уверенность, что «воскресит» сделку по редкоземельным металлам или «будет не слишком весело».
Назвал Зеленского «диктатором», который «отказывается проводить выборы» и «занимает никакие позиции в реальных украинских рейтингах», потому что в стране «каждый город в руинах».
Признался, что любит Украину, но украинский президент «проделал ужасную работу» и страна «разбита».
Считает, что команда экс-президента США Джо Байдена могла бы привести мир к началу мировой войны до конца 2025 года, и пообещал «это закончить», так как «никому не выгодно устраивать третью мировую войну».
Обвинил прежнюю администрацию Белого дома в гигантских тратах на «чертовщину». «Два миллиона долларов на операции по смене пола в Гватемале, 20 миллионов на “Улицу Сезам” для Ирака», — приводит слова Трампа РБК.
Признал, что Россия стремится завершить конфликт на Украине и у нее «есть козыри» — занятые территории.
Подтвердил намерение договориться с Россией и Китаем о сокращении ядерных арсеналов и добавил, что уже обсуждал этот план с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным и уверен, что передача ядерного оружия и его использование — недопустимо.