Ревенко: учение «Запад-2025» пройдет в середине сентября

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Совместное с Россией учение «Запад-2025» пройдет в середине сентября этого года, сказал в ходе брифинга начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко, передает корреспондент Sputnik.
«В сентябре пройдет учение “Запад-2025”. Учение крупное, учение наблюдаемое — это свыше 13 тысяч человек», — уточнил высокопоставленный офицер.
По его словам, в настоящее время белорусское оборонное ведомство вырабатывает позицию по приглашению наблюдателей из стран членов ОБСЕ.
Ревенко обратил внимание на то, что власти республики верны соблюдению Венского документа 2011 года.
При этом он уточнил, что пока не может ничего сказать о приглашении наблюдателей из стран, которые негативно относятся к выполнению данного документа.