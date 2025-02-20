В Хабаровске впервые пройдёт крупномасштабный форум «Защитник Отечества»

Событие состоится 23 февраля в Краевом центре единоборств по улице Павла Морозова, 138. Вход будет свободным с 11:00, торжественное открытие намечено на 13:00. Мероприятие впервые пройдет в широкомасштабном формате и будет включать в себя более 30 выставок.