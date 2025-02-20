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В Хабаровске впервые пройдёт крупномасштабный форум «Защитник Отечества»

Посетителей ждут более 30 выставок, просмотры фильмов, мастер-классы и выступление военного оркестра штаба ВВО.

Источник: Соцсети

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук пригласил жителей и гостей города на крупный военно-патриотический форум «Защитник Отечества». Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Событие состоится 23 февраля в Краевом центре единоборств по улице Павла Морозова, 138. Вход будет свободным с 11:00, торжественное открытие намечено на 13:00. Мероприятие впервые пройдет в широкомасштабном формате и будет включать в себя более 30 выставок.

«Форум приурочен ко Дню защитника Отечества и нацелен на сохранение памяти о подвигах предков и поддержку военнослужащих, выполняющих боевые задачи», — отметил мэр.

Посетители смогут ознакомиться с современным вооружением армии, техникой времен Великой Отечественной войны, посмотреть фильмы, принять участие в мастер-классах и презентациях книг. Также запланировано выступление военного оркестра штаба ВВО.