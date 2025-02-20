Минск активно работает по теме размещения в стране комплекса «Орешник»

Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко.
«Работа идёт активно. Если главы государств решили, то решение будет выполнено», — цитирует его РИА Новости.
Ревенко также анонсировал совместные с Россией стратегические учения «Запад-2025» в сентябре.
В декабре прошлого года российский лидер Владимир Путин заявил, что ракеты средней дальности «Орешник» в Белоруссии будут входить в комплекс РВСН ВС России, но определение целей будет за Минском.