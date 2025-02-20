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Курултай Башкирии принял закон о госреестре национального наследия

Депутаты Курултая Башкирии приняли в первом чтении законопроект «О Государственном реестре национального наследия РБ». Документ внесен главой республики Радием Хабировым.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В реестр предлагается включить 36 уникальных объектов национального наследия, в числе которых башкирский язык, башкирская лошадь, сабантуй, башкирский мед, башкирская шаль, эпосы «Акбузат» и «Урал-батыр», курай, кумыс и другие. Также в перечень планируют внести природные объекты: заповедники, шиханы Куштау, Торатау и Юрактау, водопад Гадельша, гору Янгантау и так далее. Среди архитектурных объектов — мавзолеи Тура-хана и Хусейн-бека, медресе «Галия», Первая соборная мечеть в Уфе, памятник Салавату Юлаеву, здание Театра оперы и балета и другие. Внесенные в реестр объекты будут находиться под защитой.

Законопроект внесен для сохранения памяти предков, поддержания приемственности и солидарности поколений, сохранения, укрепления и развития духовно-нравственного, научно-образовательного, историко-культурного, природного и рекреационного потенциала Башкирии, говорится в тексте документа.

Для рассмотрения предложений о включении в перечень новых объектов создана межведомственная комиссия.

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