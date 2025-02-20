Курултай Башкирии принял закон о госреестре национального наследия

В реестр предлагается включить 36 уникальных объектов национального наследия, в числе которых башкирский язык, башкирская лошадь, сабантуй, башкирский мед, башкирская шаль, эпосы «Акбузат» и «Урал-батыр», курай, кумыс и другие. Также в перечень планируют внести природные объекты: заповедники, шиханы Куштау, Торатау и Юрактау, водопад Гадельша, гору Янгантау и так далее. Среди архитектурных объектов — мавзолеи Тура-хана и Хусейн-бека, медресе «Галия», Первая соборная мечеть в Уфе, памятник Салавату Юлаеву, здание Театра оперы и балета и другие. Внесенные в реестр объекты будут находиться под защитой.