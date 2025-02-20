В Киеве у посольства США проходит митинг

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Несколько десятков человек с украинскими и американскими флагами проводят митинг у здания посольства США в Киеве. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН со ссылкой на видео, распространяемое в киевских соцсетях.