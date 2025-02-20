В Киеве у посольства США проходит митинг

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Несколько десятков человек с украинскими и американскими флагами проводят митинг у здания посольства США в Киеве. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН со ссылкой на видео, распространяемое в киевских соцсетях.
На видео не слышно лозунгов собравшихся и не видно каких-либо плакатов. На одном из флагов можно заметить националистическую символику, используемую некоторыми украинскими националистическими подразделениями.
В последние дни отношения между США и Украиной резко обострились. Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором и обвинил в срыве сделки по полезным ископаемым. Зеленский высказал мнение, что Трамп якобы стал «жертвой российской дезинформации».