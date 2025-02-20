Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: Беларусь и впредь намерена развивать сотрудничество со странами ОДКБ и Россией

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь намерена и впредь развивать всестороннее сотрудничество с союзниками по ОДКБ и с Россией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 20 февраля на церемонии вручения государственных наград и погон высшему офицерскому составу во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы и впредь будем развивать всестороннее сотрудничество с нашими союзниками, прежде всего по ОДКБ, и братской Россией, — обратил внимание глава государства. — Ни у кого не должно быть сомнений, что мир, стабильность, безопасность нашей страны находятся под надежной защитой».

Лукашенко Александр