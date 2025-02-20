Лукашенко: Беларусь и впредь намерена развивать сотрудничество со странами ОДКБ и Россией

«Мы и впредь будем развивать всестороннее сотрудничество с нашими союзниками, прежде всего по ОДКБ, и братской Россией, — обратил внимание глава государства. — Ни у кого не должно быть сомнений, что мир, стабильность, безопасность нашей страны находятся под надежной защитой».