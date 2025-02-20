«Мы и впредь будем развивать всестороннее сотрудничество с нашими союзниками, прежде всего по ОДКБ, и братской Россией, — обратил внимание глава государства. — Ни у кого не должно быть сомнений, что мир, стабильность, безопасность нашей страны находятся под надежной защитой».
Лукашенко: Беларусь и впредь намерена развивать сотрудничество со странами ОДКБ и Россией
20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь намерена и впредь развивать всестороннее сотрудничество с союзниками по ОДКБ и с Россией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 20 февраля на церемонии вручения государственных наград и погон высшему офицерскому составу во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.