Минобороны: Беларусь готова к проведению взаимных военных инспекций с Польшей на глубину 80 км

«Мы по сети связи ОБСЕ оповестили наших соседей о том, что готовы к проведению мероприятий в рамках региональных мер доверия и безопасности по Венскому документу 2011 года. Это означает, что мы готовы к процессам переговоров, готовы к процессам посещения воинских частей — то есть информационный обмен — и к проведению взаимных инспекций. Как на территории Беларуси, так и на территории Польши на глубину 80 км», — сказал Валерий Ревенко.