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Минобороны: Беларусь готова к проведению взаимных военных инспекций с Польшей на глубину 80 км

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова к проведению взаимных военных инспекций с Польшей на глубину 80 км. Об этом журналистам заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы по сети связи ОБСЕ оповестили наших соседей о том, что готовы к проведению мероприятий в рамках региональных мер доверия и безопасности по Венскому документу 2011 года. Это означает, что мы готовы к процессам переговоров, готовы к процессам посещения воинских частей — то есть информационный обмен — и к проведению взаимных инспекций. Как на территории Беларуси, так и на территории Польши на глубину 80 км», — сказал Валерий Ревенко.