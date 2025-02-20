Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны высшему офицерскому составу

Во время церемонии Президент выразил уверенность, что каждый из ее участников хорошо понимает, что сила армии определяется не только железом — танками, пушками, самолетами. «Сила армии — это в первую очередь мужество, стойкость и патриотизм солдат и офицеров. Воинов, всецело преданных присяге, стране и народу. И ваша задача — растить и воспитывать таких воинов», — подчеркнул глава государства.