Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны высшему офицерскому составу

Церемония состоялась в канун Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Это особая традиция, связанная с праздником, который свято чтит белорусский народ.
«Сегодня в белорусской армии служат люди, которые свято чтут и берегут традиции победного поколения. Внуки и правнуки тех, кто 80 лет назад отстоял свободу нашей Родины в годы Отечественной войны и принес народу Великую Победу», — подчеркнул белорусский лидер.
Глава государства наградил орденом «За службу Родине» III степени полковников Андрея Кирдюка и Александра Прудникевича.
Президент вручил погоны генерал-майора юстиции полковникам юстиции Владимиру Шишко и Евгению Архирееву, погоны генерал-майора — полковникам Дмитрию Битному, Игорю Гутнику, Вадиму Романиву, Виталию Шестаку и Сергею Фролову.
Александр Лукашенко также вручил погоны государственного советника таможенной службы III ранга начальнику Брестской таможни Сергею Якуте, погоны государственного советника юстиции 3 класса — прокурору Могилевской области Валерию Куликовичу.
Во время церемонии Президент выразил уверенность, что каждый из ее участников хорошо понимает, что сила армии определяется не только железом — танками, пушками, самолетами. «Сила армии — это в первую очередь мужество, стойкость и патриотизм солдат и офицеров. Воинов, всецело преданных присяге, стране и народу. И ваша задача — растить и воспитывать таких воинов», — подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко поздравил всех награжденных офицеров и новоиспеченных генералов с высокой оценкой ратного труда и личного вклада в дело защиты Родины, а также поблагодарил за службу. «Убежден, что в биографии каждого из вас будут новые успехи и награды», — сказал он.
Президент также поздравил с приближающимся праздником всех защитников Отечества: и тех, кто сейчас в строю, и ветеранов, семьи военнослужащих, их родных и близких. «Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и новых свершений на благо нашей Родины — Республики Беларусь», — сказал глава государства.