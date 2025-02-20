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В МИД РФ прокомментировали слова Макрона о «гаранте мира»

По Европе блуждает «призрак наполеонизма», заявила Захарова, комментируя недавнюю публикацию французского лидера в соцсети Х (бывш. Twitter). Там Макрон пообещал, что Франция возьмет на себя полную ответственность за мир и безопасность в Европе, и назвал себя гарантом этого мира.

Источник: AP 2024

«А как быть с тем, что неделю назад Зеленский заявил: “Я лидер любых переговоров”? Все эти годы он утверждал, что защищает Европу, и никто его в ЕС не поправил. Наоборот, денег давали на обеспечение собственной безопасности. Вот и думай теперь, кто главнее», — написала официальный представитель МИД РФ.

Накануне политконсультант, эксперт КГ «Полилог» Руслан Андреев отметил, что Макрон своим заявлением о готовности к переговорам с Россией пытается стать частью процесса урегулирования украинского кризиса и изменения отношений РФ и США. По словам эксперта, французский президент старается стать амбассадором позиции Евросоюза (ЕС) по конфликту, а позже планирует заставить налогоплательщиков Европы платить за защиту объединения.

Захарова Мария
дипломатия
Макрон Эмманюэль