В МИД РФ прокомментировали слова Макрона о «гаранте мира»

«А как быть с тем, что неделю назад Зеленский заявил: “Я лидер любых переговоров”? Все эти годы он утверждал, что защищает Европу, и никто его в ЕС не поправил. Наоборот, денег давали на обеспечение собственной безопасности. Вот и думай теперь, кто главнее», — написала официальный представитель МИД РФ.