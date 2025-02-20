Минобороны Беларуси: учение с Россией «Запад-2025» пройдет в середине сентября

Минобороны сообщило, что учение с Россией «Запад-2025» пройдет в середине сентября. Подробности во время брифинга озвучил начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Валерий Ревенко, пишет Sputnik.by.
— В сентябре пройдет учение «Запад-2025». Учение крупное, учение наблюдаемое — это свыше 13 тысяч человек, — подчеркнул Ревенко.
Он обратил внимание на то, что сейчас Минобороны вырабатывает позицию по приглашению наблюдателей из стран-членов ОБСЕ. Ревенко заметил, что белорусская сторона верна соблюдению Венского документа, датированного 2011 годом.
Представитель Минобороны акцентировал внимание на том, что пока не может ничего сказать о приглашении на названное учение наблюдателей из тех стран, которые негативно относятся к выполнению Венского документа. Вместе с тем он напомнил, что в 2024 году Беларуси не пригласили в качестве наблюдателя на ряд учений, которые проходили в Польше, Латвии, Эстонии и других странах.
— Мы не говорим слово «нет», мы говорим, что мы посмотрим на дальнейшие шаги, которые будут предприниматься руководством данных государств и руководством оборонных ведомств, — заявил Валерий Ревенко.
Кроме того, он добавил, что в мире идут геополитические изменения и то, насколько данные изменения будут восприняты странами-соседями Беларуси, странами ЕС уже будет видно в ближайшем будущем. Ревенко на вопрос о том, когда именно пройдут учения «Запад-2025», сказал, что ориентировочно в середине сентября.
Напомним, что три крупных учения ОДКБ пройдут в Беларуси в 2025 году.
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