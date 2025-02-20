Минобороны Беларуси: учение с Россией «Запад-2025» пройдет в середине сентября

Представитель Минобороны акцентировал внимание на том, что пока не может ничего сказать о приглашении на названное учение наблюдателей из тех стран, которые негативно относятся к выполнению Венского документа. Вместе с тем он напомнил, что в 2024 году Беларуси не пригласили в качестве наблюдателя на ряд учений, которые проходили в Польше, Латвии, Эстонии и других странах.