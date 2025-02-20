Минск выразил надежду на шаги ЕС по стабилизации обстановки у границы

МИНСК, 20 фев — РИА Новости. Минск позитивно оценивает шаги по мирному урегулированию на Украине, ждет, что эти изменения в геополитке повлияют на ситуацию возле границы Белоруссии и ЕС, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко.
«Мы видим, что происходят большие сдвиги в геополитке. Эти сдвиги происходят соответственно тому, как меняется политика США. Но ощущают ли это страны-члены ЕС? У нас есть позитивное отношение к тому, что идут шаги по выстраиванию мира на Украине. В то же время мы довольно внимательно следим за процессами, происходящими в Европе. К сожалению, пока у нас нет такого оптимизма по их действиям», — сказал Ревенко журналистам в четверг в Минске.
«Вопрос: прислушивается ли ЕС, отдельные страны, к тем процессами, которые происходят в геополитке?» — продолжил он. Ревенко подчеркнул, что в Минске надеются, что страны Европы «видят и слышат, то что происходит». «Соответственно, как мы предполагаем, это должно повлиять на их политику, в том числе и около границ Беларуси», — сказал Ревенко.