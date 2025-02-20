Минск выразил надежду на шаги ЕС по стабилизации обстановки у границы

«Мы видим, что происходят большие сдвиги в геополитке. Эти сдвиги происходят соответственно тому, как меняется политика США. Но ощущают ли это страны-члены ЕС? У нас есть позитивное отношение к тому, что идут шаги по выстраиванию мира на Украине. В то же время мы довольно внимательно следим за процессами, происходящими в Европе. К сожалению, пока у нас нет такого оптимизма по их действиям», — сказал Ревенко журналистам в четверг в Минске.