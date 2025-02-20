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«Проходите мимо»: Дятлова призвала калининградцев ничего не покупать у торгующих с уличных лотков

Стихийные рынки портят облик города.

Источник: РИА "Новости"

Чтобы город избавился от стихийных уличных рынков и неказистых ларьков, жителям нужно воздействовать на таких продавцов экономически и ничего у них не покупать. Об этом заявила сити-менеджер областного центра Елена Дятлова во время прямого эфира «ВКонтакте» в среду, 19 февраля.

Среди неприглядных торговых точек есть и зарегистрированные НТО, и нелегальные, где продают рыбу, овощи и другие товары с лотков. По словам главы администрации, мэрия проводит рейды и регулярно штрафует таких продавцов, но закон не слишком суров к таким нарушителям. Они не платят штрафы, а судебные процессы идут долго с привлечением приставов.

Самый лучший способ борьбы с несанкционированной торговлей — это экономический, не покупать. Если жителям города Калининграда не нравятся торговцы рыбой, которые появляются в разных частях города, то проходите мимо, не покупайте. Это самый лучший стимул. Тогда люди не будут заниматься несанкционированной торговлей.

призвала Елена Дятлова

Зарегистрированные ларьки тоже могут портить облик города. По словам сити-менеджера, многие сделаны по стандартам прошлых лет. Привести их к единому образцу невозможно — закон обратной силы не имеет.

«Но это не отменяет задачи приведения НТО в порядок. Они не должны быть ржавыми, они должны быть покрашены и приведены в порядок и соответствовать паспорту НТО. Мы вчера разговаривали с комитетом, который за это отвечает, что нам нужно сделать большой рейд по Калининграду. И этой работой мы будем заниматься системно», — заявила Елена Дятлова.

Администрация Калининграда регулярно пытается разогнать блошиный рынок у башни Врангеля. В ноябре прошлого года некоторые торговцы переехали на улицу Гайдара, 8. Многие оказались недовольны новым местом и вернулись в центр города.

торговля