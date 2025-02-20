«Проходите мимо»: Дятлова призвала калининградцев ничего не покупать у торгующих с уличных лотков

«Но это не отменяет задачи приведения НТО в порядок. Они не должны быть ржавыми, они должны быть покрашены и приведены в порядок и соответствовать паспорту НТО. Мы вчера разговаривали с комитетом, который за это отвечает, что нам нужно сделать большой рейд по Калининграду. И этой работой мы будем заниматься системно», — заявила Елена Дятлова.