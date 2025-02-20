«Проходите мимо»: Дятлова призвала калининградцев ничего не покупать у торгующих с уличных лотков

Чтобы город избавился от стихийных уличных рынков и неказистых ларьков, жителям нужно воздействовать на таких продавцов экономически и ничего у них не покупать. Об этом заявила сити-менеджер областного центра Елена Дятлова во время прямого эфира «ВКонтакте» в среду, 19 февраля.
Среди неприглядных торговых точек есть и зарегистрированные НТО, и нелегальные, где продают рыбу, овощи и другие товары с лотков. По словам главы администрации, мэрия проводит рейды и регулярно штрафует таких продавцов, но закон не слишком суров к таким нарушителям. Они не платят штрафы, а судебные процессы идут долго с привлечением приставов.
Самый лучший способ борьбы с несанкционированной торговлей — это экономический, не покупать. Если жителям города Калининграда не нравятся торговцы рыбой, которые появляются в разных частях города, то проходите мимо, не покупайте. Это самый лучший стимул. Тогда люди не будут заниматься несанкционированной торговлей.
Зарегистрированные ларьки тоже могут портить облик города. По словам сити-менеджера, многие сделаны по стандартам прошлых лет. Привести их к единому образцу невозможно — закон обратной силы не имеет.
«Но это не отменяет задачи приведения НТО в порядок. Они не должны быть ржавыми, они должны быть покрашены и приведены в порядок и соответствовать паспорту НТО. Мы вчера разговаривали с комитетом, который за это отвечает, что нам нужно сделать большой рейд по Калининграду. И этой работой мы будем заниматься системно», — заявила Елена Дятлова.
Администрация Калининграда регулярно пытается разогнать блошиный рынок у башни Врангеля. В ноябре прошлого года некоторые торговцы переехали на улицу Гайдара, 8. Многие оказались недовольны новым местом и вернулись в центр города.