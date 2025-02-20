Лукашенко сказал, что бизнес на войне выгоднее мира для ряда сильных мира сего

Глава государства напомнил, что было время, когда многие думали о том, что войны навсегда уйдут в прошлое. Он добавил, что человечество мечтало о том, что XXI век окажется веком созидания, мира, сотрудничества, а также столетием, когда военные смогут противостоять друг другу только если на спартакиадах дружественных армий.