Лукашенко сказал, что бизнес на войне выгоднее мира для ряда сильных мира сего

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 февраля на церемонии вручения государственных наград и погон высшему офицерскому составу сказал, что бизнес на войне выгоднее мира для ряда сильных мира сего, передает БелТА.
Глава государства напомнил, что было время, когда многие думали о том, что войны навсегда уйдут в прошлое. Он добавил, что человечество мечтало о том, что XXI век окажется веком созидания, мира, сотрудничества, а также столетием, когда военные смогут противостоять друг другу только если на спартакиадах дружественных армий.
Президент заявил, что, к сожалению, действительность оказалась более суровой.
— Для отдельных представителей сильных мира сего война — более выгодный бизнес, чем мир. А жизни простых людей для них вообще ничего не стоят, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, куда нужно вкладывать деньги в Беларуси.
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