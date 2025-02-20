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Форум «Патриоты Урала» в Челябинской области собрал 350 гостей

В четверг, 20 февраля, в Миассе стартовал второй форум волонтёров и добровольцев «Патриоты Урала». Всего на мероприятие поступило 824 заявки из 18 субъектов РФ, а очными участниками стали более 350 человек из 12 регионов страны. На открытии побывали корреспонденты «Пчелы», запечатлев для читателей несколько ярких моментов.

Форум проходит на площадке автомобильного завода «Урал» по инициативе полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артёма Жоги. В форуме принимают участие волонтёры, добровольцы, гражданские активисты из разных регионов УрФО, который оказывает большую поддержку участникам специальной военной операции и их семьям.

— Уральский федеральный округ — это кузница не только кадров, оружия и техники. Это и кузница добра, труда и человечности, — отметил Артём Жога. — Специальная военная операция сплотила нас, и такое объединение нашего общества — от школьника до серебряного волонтёра, — поможет нам достичь победы на всех остальных фронтах: в горячей фазе на передовой, в экономическом противостоянии, и в самой длительной, информационной войне.

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога.

В открытии также принял участие глава региона Алексей Текслер.

Форум проходит в Челябинской области впервые.

В мероприятии участвует более 30 экспертов.

Здесь гости могут узнать о новых разработках, которые способны помочь на фронте.

В рамках форума работает несколько тематических секций: меры поддержки и гранты для гражданских активистов, реализация и ресоциализация бойцов СВО, организация и логистика гуманитарной помощи и помощи военнослужащим, народный военно-промышленный комплекс и воентех.

Сейчас наши корреспонденты работают на форуме, по итогам которого подготовят видеосюжет и фоторепортаж со всеми подробностями.

В минувшую среду, 19 февраля, в Челябинске прошёл концерт коллективов «Хор Турецкого» и «Сопрано Турецкого». Он состоялся в рамках масштабного культурно-просветительского проекта «Песни Победы. Бессмертный музыкальный марафон».