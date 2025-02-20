Форум «Патриоты Урала» в Челябинской области собрал 350 гостей

Форум проходит на площадке автомобильного завода «Урал» по инициативе полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артёма Жоги. В форуме принимают участие волонтёры, добровольцы, гражданские активисты из разных регионов УрФО, который оказывает большую поддержку участникам специальной военной операции и их семьям.
— Уральский федеральный округ — это кузница не только кадров, оружия и техники. Это и кузница добра, труда и человечности, — отметил Артём Жога. — Специальная военная операция сплотила нас, и такое объединение нашего общества — от школьника до серебряного волонтёра, — поможет нам достичь победы на всех остальных фронтах: в горячей фазе на передовой, в экономическом противостоянии, и в самой длительной, информационной войне.
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога.
В открытии также принял участие глава региона Алексей Текслер.
Форум проходит в Челябинской области впервые.
В мероприятии участвует более 30 экспертов.
Здесь гости могут узнать о новых разработках, которые способны помочь на фронте.
В рамках форума работает несколько тематических секций: меры поддержки и гранты для гражданских активистов, реализация и ресоциализация бойцов СВО, организация и логистика гуманитарной помощи и помощи военнослужащим, народный военно-промышленный комплекс и воентех.
Сейчас наши корреспонденты работают на форуме, по итогам которого подготовят видеосюжет и фоторепортаж со всеми подробностями.
В минувшую среду, 19 февраля, в Челябинске прошёл концерт коллективов «Хор Турецкого» и «Сопрано Турецкого». Он состоялся в рамках масштабного культурно-просветительского проекта «Песни Победы. Бессмертный музыкальный марафон».