Форум «Патриоты Урала» в Челябинской области собрал 350 гостей

— Уральский федеральный округ — это кузница не только кадров, оружия и техники. Это и кузница добра, труда и человечности, — отметил Артём Жога. — Специальная военная операция сплотила нас, и такое объединение нашего общества — от школьника до серебряного волонтёра, — поможет нам достичь победы на всех остальных фронтах: в горячей фазе на передовой, в экономическом противостоянии, и в самой длительной, информационной войне.