Лукашенко сказал, в чем белорусы должны быть бдительными

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время церемонии вручения государственных наград и погон высшему офицерскому составу 20 февраля 2025 года сказал, в чем белорусы должны быть бдительными, пишет БелТА.
Президент Беларуси акцентировал внимание на том, что видно, как вместо пояса добрососедства на западных границах Беларуси бывшие союзники по антигитлеровской коалиции упорно рисуют дугу нестабильности. Он подчеркнул, что есть только один вывод:
— Нам нужно быть сильными, проявлять бдительность и укреплять обороноспособность государства настолько, насколько это возможно. Что мы постоянно и делаем, — заявил глава государства.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что бизнес на войне выгоднее мира для ряда сильных мира сего.
Кроме того, глава государства сказал, от чего зависит доверие белорусского народа.
Тем временем Лукашенко сказал, в чем чувствует себя виновато и неуютно.
Кстати, экс-кандидат в президенты Канопацкая обратилась к Илону Маску.