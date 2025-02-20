Лукашенко заявил о необходимости укрепления обороноспособности Белоруссии

МИНСК, 20 фев — РИА Новости. Белоруссии нужно быть сильной, проявлять бдительность и укреплять обороноспособность государства, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Мы видим, как вместо пояса добрососедства на западных рубежах Беларуси наши бывшие союзники по антигитлеровской коалиции упорно рисуют дугу нестабильности. Вывод один: нам нужно быть сильными, проявлять бдительность и укреплять обороноспособность государства настолько, насколько это возможно. Что мы постоянно и делаем.
Он также подчеркнул, что «профессия защищать Родину еще долго будет актуальной и востребованной, а люди в погонах — надежным щитом и главными хранителями мирного труда».
По словам Лукашенко, что было время, когда многие думали, что войны навсегда уйдут в прошлое. «Человечество мечтало, что XXI век станет веком созидания, сотрудничества и мира. Столетием, в котором военные смогут противостоять друг другу разве что на спартакиадах дружественных армий. К сожалению, действительность оказалась более суровой. Для отдельных представителей сильных мира сего война — более выгодный бизнес, чем мир. А жизни простых людей для них вообще ничего не стоят», — отметил белорусский лидер.
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия и впредь намерена развивать всестороннее сотрудничество с союзниками по ОДКБ и с Россией и ни у кого не должно быть сомнений, что мир, стабильность, безопасность государства страны находятся под надежной защитой.