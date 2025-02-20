Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко заявил о необходимости укрепления обороноспособности Белоруссии

Лукашенко: Белоруссии нужно быть сильной и укреплять обороноспособность.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 20 фев — РИА Новости. Белоруссии нужно быть сильной, проявлять бдительность и укреплять обороноспособность государства, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Мы видим, как вместо пояса добрососедства на западных рубежах Беларуси наши бывшие союзники по антигитлеровской коалиции упорно рисуют дугу нестабильности. Вывод один: нам нужно быть сильными, проявлять бдительность и укреплять обороноспособность государства настолько, насколько это возможно. Что мы постоянно и делаем.

Александр Лукашенко
президент Беларуси

Он также подчеркнул, что «профессия защищать Родину еще долго будет актуальной и востребованной, а люди в погонах — надежным щитом и главными хранителями мирного труда».

По словам Лукашенко, что было время, когда многие думали, что войны навсегда уйдут в прошлое. «Человечество мечтало, что XXI век станет веком созидания, сотрудничества и мира. Столетием, в котором военные смогут противостоять друг другу разве что на спартакиадах дружественных армий. К сожалению, действительность оказалась более суровой. Для отдельных представителей сильных мира сего война — более выгодный бизнес, чем мир. А жизни простых людей для них вообще ничего не стоят», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия и впредь намерена развивать всестороннее сотрудничество с союзниками по ОДКБ и с Россией и ни у кого не должно быть сомнений, что мир, стабильность, безопасность государства страны находятся под надежной защитой.

Лукашенко Александр