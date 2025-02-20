Лукашенко заявил о необходимости укрепления обороноспособности Белоруссии

По словам Лукашенко, что было время, когда многие думали, что войны навсегда уйдут в прошлое. «Человечество мечтало, что XXI век станет веком созидания, сотрудничества и мира. Столетием, в котором военные смогут противостоять друг другу разве что на спартакиадах дружественных армий. К сожалению, действительность оказалась более суровой. Для отдельных представителей сильных мира сего война — более выгодный бизнес, чем мир. А жизни простых людей для них вообще ничего не стоят», — отметил белорусский лидер.