В Агентстве внешнего транспорта Петербурга сменился директор

Геннадий Дедков с 2011 по 2021 год возглавлял компанию «Речной порт Морской Фасад», дочернюю структуру АО «Терра Нова», которая занималась созданием намыва на Васильевском острове. С 2021 по 2023 год руководил ООО «УК “Новые Территории”. Также он являлся главой оператора Керченской паромной переправы.
Геннадий Дедков родился в 1969 году. Окончил Рязанское военное автомобильное училище и Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Юриспруденция».
Агентство внешнего транспорта — подведомственное учреждение комитета по транспорту, которое занимается развитием воздушного, морского, внутреннего водного и железнодорожного транспорта.