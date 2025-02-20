В Агентстве внешнего транспорта Петербурга сменился директор

Геннадий Дедков с 2011 по 2021 год возглавлял компанию «Речной порт Морской Фасад», дочернюю структуру АО «Терра Нова», которая занималась созданием намыва на Васильевском острове. С 2021 по 2023 год руководил ООО «УК “Новые Территории”. Также он являлся главой оператора Керченской паромной переправы.