Лукашенко сказал, в чем заключается сила армии

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время церемонии вручения государственных наград и погон высшему офицерскому составу сказал, в чем заключает сила армии. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
Лукашенко подчеркнул, что сила армии определяется не только танками, самолетами и пушками. Президент Беларуси акцентировал внимание: в первую очередь, сила армии состоит в мужестве и патриотизме солдат, офицеров.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, в чем белорусы должны быть бдительными.
Также президент Беларуси сказал, что бизнес на войне выгоднее мира для ряда сильных мира сего.
Кроме того, экс-кандидат в президенты Канопацкая обратилась к Илону Маску.