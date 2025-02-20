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Лукашенко сказал, в чем заключается сила армии

Лукашенко сказал, что сила армии определяется не только танками.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время церемонии вручения государственных наград и погон высшему офицерскому составу сказал, в чем заключает сила армии. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

Лукашенко подчеркнул, что сила армии определяется не только танками, самолетами и пушками. Президент Беларуси акцентировал внимание: в первую очередь, сила армии состоит в мужестве и патриотизме солдат, офицеров.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, в чем белорусы должны быть бдительными.

Также президент Беларуси сказал, что бизнес на войне выгоднее мира для ряда сильных мира сего.

Кроме того, экс-кандидат в президенты Канопацкая обратилась к Илону Маску.