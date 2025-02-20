Глава МВД Молдовы обсудила с послом Британии безопасность границ и борьбу с угрозами

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Общие цели в области региональной безопасности и стабильности обсудили на встрече в Кишиневе министр внутренних дел Молдовы Даниэлла Мисаил-Никитин и посол Великобритании в Кишиневе Ферн Мэрион Хорин, сообщили в пресс-службе МВД.
«Основными обсуждаемыми темами стали безопасность границ, борьба с гибридными угрозами и развитие сотрудничества между правоохранительными органами для конечной цели — повышения безопасности граждан», — рассказали в ведомстве.
Кроме того, важным аспектом обсуждений стало подписание Меморандума о намерениях по двустороннему сотрудничеству. Документ включает такие направления, как кибербезопасность, предотвращение коррупции и борьба с ней, управление границами и контроль за миграцией.
Как отметили в МВД, молдавско-британское сотрудничество будет способствовать борьбе с нелегальной миграцией, повышению безопасности границ и «защите демократических институтов».